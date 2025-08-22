Este viernes 22 de agosto corresponde el registro a adultos mayores cuyo primer apellido inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z. El programa otorga 6 mil 200 pesos bimestrales a personas de 65 años y más.

El registro para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 2025 continúa este viernes 22 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial presentado por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El apoyo económico consiste en un pago de 6 mil 200 pesos bimestrales para todas las personas de 65 años o más, con el objetivo de mejorar sus condiciones de protección social y garantizar un ingreso seguro.

¿A qué letras corresponde el registro este viernes 22 de agosto?

Hoy deben acudir a su Módulo del Bienestar las personas cuyo primer apellido comience con las letras:

S

T

U

V

W

X

Y

Z

El horario de atención es de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a sábado.

En caso de no poder acudir este día, todavía habrá una segunda fecha para estas letras, programada para el viernes 29 de agosto.

Documentos necesarios para el registro

Los adultos mayores interesados deberán acudir con original y copia de:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o credencial INAPAM)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio (no mayor a seis meses)

Teléfono de contacto (celular y/o casa)

El registro permanecerá abierto hasta el 30 de agosto de 2025, y los módulos pueden consultarse en el sitio oficial: ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.