En un video difundido se aprecia a las niñas agrediéndose por más de cinco minutos sin que intervinieran el personal de la Secundaria Melchor Ocampo.

Dos alumnas presuntamente de la Secundaria No.43, en la Colonia Pío X, protagonizaron una pelea en las instalaciones de la escuela.

En las imágenes se aprecian a otros alumnos que están grabando videos del hecho.

Luego de unos cinco minutos algunas alumnas intervienen para detener el conflicto en la secundaria ubicada en el municipio de Monterrey.

En la transmisión no se aclara si el hecho ocurrió esta mañana.