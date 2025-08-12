Una discusión por el uso de un tendedero terminó con la muerte de una madre y su hija en Ciudad de México

Un conflicto por el uso de un tendedero en una vecindad de Ciudad de México culminó en tragedia: una madre y su hija perdieron la vida durante una disputa que escaló de manera violenta. La Policía capitalina reportó la detención de una vecina como presunta responsable del hecho.

El incidente ocurrió tras semanas de tensiones y altercados entre residentes, derivadas del uso compartido de un área común para colgar ropa. La disputa, según reportes, pasó de discusiones verbales a agresión física con consecuencias fatales.

La detención se realizó poco después de confirmarse el fallecimiento de las víctimas, y la presunta agresora fue puesta a disposición de la Fiscalía correspondiente en Ciudad de México



