La presidenta afirmó este 14 de octubre que la eventual protesta por alzas salariales “no es algo que vaya a generar un problema grave”. El director del SAT y el secretario del Trabajo ya intervienen.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este 14 de octubre de 2025 que la amenaza de un paro de trabajadores del SAT no afectará de manera significativa la atención a los contribuyentes. “No es algo que vaya a generar un problema grave”, dijo en la conferencia matutina.

La mandataria agregó que su equipo ya trabaja en el tema: “Lo está atendiendo el director del SAT y también el secretario del Trabajo… son pocos trabajadores realmente que están haciendo este planteamiento y se les está atendiendo a todos”, afirmó.

De acuerdo con las inconformidades difundidas por personal del organismo, la protesta se relaciona con la falta de incremento salarial y contempla un paro de brazos caídos a nivel nacional. La Presidencia indicó que dará más información conforme avancen las gestiones.