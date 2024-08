Paro de labores del Poder Judicial es ilegal, asegura AMLO

El Mandatario federal minimizó la protesta al afirmar que "no va a suceder nada" y que a la mayoría de los mexicanos no les importa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es ilegal el paro de labores que llevan a cabo trabajadores del Poder Judicial como protesta en contra de la reforma constitucional a este poder.

El Mandatario federal minimizó la protesta al afirmar que "no va a suceder nada" y que a la mayoría de los mexicanos no les importa este paro de labores.

Señaló que este paro de actividades "hasta nos va a ayudar" al manifestar de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador garantizó respeto a esta protesta, y señaló que a su gobierno no le corresponde sancionar a los trabajadores que se sumen al paro, sino al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

"Han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están los magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van dejar libres a delincuentes del crimen organizado y como no van a estar trabajado los juzgados tampoco va haber libertad para delincuentes de cuello blanco" .

"La única cosa que me preocupa es que tiene ahí un expediente guardado de 25 mil millones de pesos, ese sí quisiera yo que le diera curso, pero por lo demás no va suceder nada, no pasa nada y en lo que a nosotros nos corresponde respeto absoluto a su huelga, liberad, establece la ley ellos lo saben que es ilegal, lo que están haciendo o lo que van hacer, pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir al mismo Poder Judicial, pero si aún nos correspondiera a nosotros se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga. Nosotros no tenemos ningún problema" , dijo.