Habitantes de la zona describieron que tras los disparos se escucharon gritos de dolor en la vivienda de las víctimas.

Juan Miguel y María del Carmen 'M' fueron asesinados por hombres armados que irrumpieron en su casa y lesionaron a sus dos hijas, la noche de este lunes en la comunidad El Sabino de Santa Rosa, en los límites de los municipios de Valle de Santiago y Jaral del Progreso, en el estado de Guanajuato.

El estruendo de las balas alarmó a los vecinos pasadas las 22:00 horas del lunes 25 de agosto, quienes reportaron el ataque y pidieron ayuda al Sistema de Emergencias 911 para las personas heridas.

El matrimonio de 43 y 42 años de edad quedó sin vida en la entrada de su casa; sus hijas de 20 y 22 años recibieron auxilio de paramédicos, que las trasladaron a un hospital en código rojo. Los asesinos huyeron.

Un grupo de elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal resguardó el lugar del crimen, en tanto que sus compañeros implementaron un operativo en busca de los asesinos, que huyeron en una camioneta.

Agentes de Investigación Criminal del Estado llegaron al domicilio para procesar la escena y en coordinación con peritos forenses levantaron indicios; los cuerpos de la pareja fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la capital del estado.

La Fiscalía General del Estado informó que el agente del Ministerio Público, en coordinación con agentes de Investigación Criminal y peritos de campo encabezaron las investigaciones.