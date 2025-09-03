La Secretaría de Bienestar continúa con el calendario de pagos septiembre-octubre 2025. Este miércoles reciben su depósito los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con la letra C. Los apoyos se entregan a través de la Tarjeta del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar informó que este miércoles 3 de septiembre corresponde el pago a beneficiarios de los programas sociales cuyo primer apellido comienza con la letra C, como parte del calendario oficial septiembre-octubre 2025.

Los depósitos se realizan directamente en la Tarjeta del Bienestar, a través del Banco del Bienestar, con el fin de garantizar transparencia y seguridad en la entrega.

Los programas prioritarios del Gobierno de México mantienen los siguientes apoyos:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 200 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Calendario de pagos septiembre 2025

Los depósitos iniciaron el 1 de septiembre y concluirán el día 25, siguiendo la letra inicial del primer apellido. El calendario continúa de la siguiente forma:

3 y 4 de septiembre: Letra C

5 de septiembre: Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre: Letra G

10 de septiembre: Letras H, I, J, K

11 de septiembre: Letra L

12 y 15 de septiembre: Letra M

17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

18 de septiembre: Letras P, Q

19 y 22 de septiembre: Letra R

23 de septiembre: Letra S

24 de septiembre: Letras T, U, V

25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

Aviso a nuevos beneficiarios

La dependencia aclaró que quienes se registraron en agosto aún no recibirán depósito en este bimestre, ya que la entrega de tarjetas está en proceso.

Carácter público de los programas

La Secretaría recordó que los apoyos son programas públicos sin fines partidistas y que su objetivo es fortalecer la economía de las familias en situación de vulnerabilidad.