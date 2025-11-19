La jueza Ángela Zamorano definirá el viernes si el exgobernador de Veracruz accede a la liberación anticipada tras una audiencia marcada por desmentidos y acusaciones.

La jueza Ángela Zamorano Herrera aplazó para este viernes 21 de noviembre, a las 17:00 horas, la resolución sobre la liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.

La audiencia de este miércoles se extendió por casi 12 horas y concluyó con un posicionamiento directo del exmandatario, quien negó varias imputaciones expuestas por la Fiscalía.

Te puede interesar ¿Javier Duarte obtendrá la libertad anticipada? Esto es se sabe

Duarte afirmó que no presentó una denuncia contra su exsecretario de Finanzas, Tarek Abdalá, pese a que el Ministerio Público sostiene que dicho documento refleja temor de la víctima ante una posible represalia en caso de que el exgobernador salga de prisión.

El exfuncionario aseguró que la firma no es auténtica.

"Yo nunca he denunciado a Tarek Abdalá; el documento no tiene mi firma y cualquiera pudo haber presentado esa denuncia con una firma que no es mía" , declaró.

También rechazó haber administrado o utilizado una cuenta de Twitter durante su reclusión. Señaló que nunca ha tenido acceso a un celular en ocho años. Esto, a pesar de que durante la audiencia un testigo refirió el aseguramiento de un módem de banda ancha, alcohol sólido y memorias USB en su celda.

Te puede interesar Testigo revela indisciplinas de Javier Duarte durante su encarcelamiento

Incluso ironizó sobre las publicaciones atribuidas a él:

"La leyenda dice que yo"lo puse ahí. La misma leyenda puede decir que lo dicté al presidente Trump, pero no por eso lo van a creer" .

Duarte negó además haber participado en un presunto desvío por 60 mil millones de pesos, cifra citada por la Fiscalía durante los alegatos.

"¿De dónde lo saca? A mí no se me acusa de robarme ningún centavo" , cuestionó.

Antes de concluir, el exgobernador reprochó el nivel de los señalamientos en su contra.

"Esta es la Fiscalía General de la República? ¿Es en serio? Acusar sin pruebas se me hace insultante, corriente, bajo" , dijo.

La jornada inició a las 9:40 horas, contó con la participación de seis testigos —cuatro de la Fiscalía de Veracruz y dos del ámbito federal— y tuvo un receso de cuatro horas entre las 13:30 y las 17:40 horas.

La defensa acusa persecución del Estado

Durante la misma audiencia, el abogado defensor Pablo Campuzano afirmó que Duarte ha enfrentado una persecución del Estado mexicano, incluso después de haber cumplido más del 95 por ciento de su condena, que concluye el 15 de abril de 2026.

Campuzano señaló que las autoridades intentaron formularle causas que, en conjunto, podrían haber sumado más de 300 años de prisión.

"Esta es una presión, es un aplaste del Estado en contra de una persona. Javier Duarte no es un monstruo como lo pretende la Fiscalía. Es una persona sentenciada" , expuso.

El abogado sostuvo que existe temor institucional al momento de decidir sobre la liberación anticipada de su representado, aunque negó que la exposición mediática del caso tenga impacto en el proceso.

"Creo que es el único caso que no ha quedado impune y aun así lo toman como una derrota" , dijo.

#ÚLTIMAHORA I “La Fiscalía está desesperada, hubo actos de mala fe y denota la desesperación para dejarlo en prisión”: Defensa de Javier Duarte



La defensa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa salió al filo de las 22:00 horas de los juzgados del Reclusorio… pic.twitter.com/roDLMIWmYp — Político MX (@politicomx) November 20, 2025

Temor de testigos y la frase de su captura

El fiscal Manuel Granados relató que algunos testigos evitaron mirar a Duarte durante sus intervenciones, asegurando sentir temor hacia él. Incluso cuestionó si la frase pronunciada por el exgobernador tras su captura —"Paciencia y prudencia, verbal continencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia"— podría interpretarse como una amenaza.

Duarte permaneció tranquilo durante toda la audiencia, con las manos entrelazadas o cruzadas, y sonrió únicamente cuando la Fiscalía mencionó la supuesta consigna en su contra.

La jueza Zamorano decidirá el viernes si concede o no el beneficio de la liberación anticipada.