El equipo de seguridad del alcalde de Uruapan está siendo investigado para determinar posibles fallas en su protección.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó este lunes que se investiga por qué el presunto asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue abatido cuando ya había sido detenido el pasado 1 de noviembre.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario estatal detalló que la Fiscalía de Michoacán abrió una línea de investigación para esclarecer las circunstancias en que murió Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, señalado como el autor material del homicidio ocurrido en pleno centro de Uruapan.

"Se está investigando por qué el abatimiento del homicida, porque fue detenido y momentos después hay un forcejeo y un solo disparo que lo abate" , explicó Ramírez Bedolla.

El gobernador también confirmó que las indagatorias incluyen la revisión del dispositivo de seguridad del edil, conformado por ocho escoltas personales y 14 elementos de la Guardia Nacional.

"En el momento de los hechos tenía 8 escoltas personales y 14 de Guardia Nacional. Su equipo de seguridad más cercano fue seleccionado por el propio presidente municipal, mientras que el segundo círculo lo brindaba la Guardia Nacional. Se está analizando pericialmente qué ocurrió para que se flexibilizara su seguridad" , añadió.

Ramírez Bedolla dijo que otra línea de investigación busca determinar qué grupo criminal planeó el ataque y por qué se ejecutó durante el Festival de las Velas, minutos después de que Manzo participara junto a su esposa, Grecia Quiroz, y uno de sus hijos.

"La motivación del homicidio es muy importante, así como haber identificado al homicida, que era menor de edad. Desde el primer momento supimos su identidad gracias a que sus familiares reclamaron el cuerpo" , indicó.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, el joven era originario de Paracho, tenía antecedentes de consumo de drogas sintéticas y habría abandonado su hogar días antes del crimen. Pruebas periciales confirmaron que realizó seis disparos contra el alcalde.

El cuerpo de Ubaldo Vidales fue velado la semana pasada en un ambiente de tensión, con la calle cerrada y presencia de familiares y allegados.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos, ha generado una serie de protestas y enfrentamientos en distintas ciudades de Michoacán, mientras las autoridades estatales y federales mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los autores intelectuales del ataque.