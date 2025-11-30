Omar García Harfuch dio a conocer los avances de la estrategia puesta en marcha el pasado 4 de noviembre.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances del Plan Michoacán, una estrategia integral puesta en marcha el 4 de noviembre para fortalecer la seguridad y otros sectores clave del estado.





Presentan avances en detenciones





Durante la conferencia, García Harfuch informó que, desde el inicio del operativo, se han logrado 932 detenciones por delitos de alto impacto, entre ellas la del presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Además, destacó el aseguramiento de

Casi 23 toneladas de droga

924 armas de fuego

17 laboratorios clandestinos desmantelados

El funcionario señaló que la coordinación entre instituciones federales y estatales ha permitido un despliegue robusto. En total, 12 mil 514 elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la propia SSPC participan actualmente en las acciones de seguridad en Michoacán. Equipos especializados de investigación e inteligencia también trabajan en la identificación y captura de objetivos prioritarios.

Refuerzo a instituciones locales