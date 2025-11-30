Casi mil detenidos y 23 toneladas de droga aseguradas con Plan Michoacán
Omar García Harfuch dio a conocer los avances de la estrategia puesta en marcha el pasado 4 de noviembre.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó los avances del Plan Michoacán, una estrategia integral puesta en marcha el 4 de noviembre para fortalecer la seguridad y otros sectores clave del estado.
Presentan avances en detenciones
Durante la conferencia, García Harfuch informó que, desde el inicio del operativo, se han logrado 932 detenciones por delitos de alto impacto, entre ellas la del presunto coautor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Además, destacó el aseguramiento de
- Casi 23 toneladas de droga
- 924 armas de fuego
- 17 laboratorios clandestinos desmantelados
El funcionario señaló que la coordinación entre instituciones federales y estatales ha permitido un despliegue robusto. En total, 12 mil 514 elementos del Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la propia SSPC participan actualmente en las acciones de seguridad en Michoacán. Equipos especializados de investigación e inteligencia también trabajan en la identificación y captura de objetivos prioritarios.
Refuerzo a instituciones locales
El gobierno federal también apoyó con
equipamiento y capacitación a la policía y la fiscalía estatal
. Como parte del fortalecimiento de la
Estrategia Nacional contra la Extorsión
, se instaló una subsede en el estado y se capacitó a los operadores de la línea 089.
Estos esfuerzos han permitido 478 detenciones a nivel nacional, de las cuales 180 ocurrieron en Michoacán. El Plan Michoacán no sólo contempla temas de seguridad; también abarca áreas como educación, infraestructura y salud, con el objetivo de atender problemáticas de raíz y mejorar la calidad de vida en el estado. El secretario reiteró el compromiso del gobierno federal con las familias michoacanas. En sus redes sociales escribió un mensaje dirigido a las familias michoacanas: "Les reiteramos que la seguridad del estado es una prioridad nacional. Trabajamos con inteligencia, coordinación y cero impunidad para recuperar la paz en cada municipio.”
