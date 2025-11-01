La presidenta Claudia Sheinbaum difundió un video en X donde muestra la ofrenda de Día de Muertos en Palacio Nacional, dedicada a “las ancestras de México”, con apoyo de la Secretaría de Cultura y del INPI.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la ofrenda de Día de Muertos instalada en Palacio Nacional y anunció que este año está dedicada a las mujeres indígenas, en el marco de 2025 como “Año de la mujer indígena”.

En un video publicado en su cuenta de X, Sheinbaum señaló que el montaje se realizó con la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

“Este año lo dedicamos a las ancestras de México, las mujeres indígenas de México”, dijo hoy. Agregó que el altar recupera elementos tradicionales como la flor de cempasúchil —a la que definió como nativa de México— y destacó el sentido comunitario de la celebración: “Es una tradición muy distinta a la de otras culturas… una visión de la muerte que viene de los pueblos originarios”.

La ofrenda en Palacio Nacional se llena de flores, colores, canto y fuego. Cada pétalo de cempasúchil marca el camino de regreso para aquellas mujeres que sembraron vida en su paso por la tierra.



Honramos a las que cuidaron la milpa, a las que curaron con hierbas, a las que… pic.twitter.com/qYiA9HrW5S — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 1, 2025

La dedicatoria centra la conmemoración oficial en la memoria y el reconocimiento de mujeres indígenas, en sintonía con actividades culturales públicas por el 1 y 2 de noviembre en la capital.

El Día de Muertos es una tradición reconocida internacionalmente; los altares mezclan prácticas prehispánicas y católicas y se dedican a personas fallecidas con alimentos y objetos significativos.



