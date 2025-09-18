La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EU designó a 22 objetivos en México. En respuesta, la UIF ordenó bloqueo administrativo para impedir que recursos ilícitos ingresen al sistema financiero nacional.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México: siete personas físicas y 15 personas morales.

En seguimiento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo como parte de los compromisos internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

La integración de listas internacionales permite a la UIF actuar en coordinación con el sistema financiero mexicano para impedir que fondos de procedencia ilícita ingresen o se dispersen en la economía nacional.

La autoridad aclaró que la incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es de carácter preventivo y no constituye una determinación judicial, por lo que no prejuzga sobre responsabilidades penales sin pruebas suficientes.

Coordinación con la FGR

La UIF informó que realizará un análisis detallado de la información financiera vinculada a los sancionados y, de identificar posibles delitos, notificará de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR).

La institución subrayó que estas acciones buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano y dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de cooperación financiera.



