En octubre de 2025 se registraron mil quinientas cincuenta y tres víctimas de homicidio doloso, según cifras preliminares de la SSPC.

México cerró octubre con mil quinientas cincuenta y tres (1,553) personas asesinadas —promedio de cincuenta (50) víctimas diarias—, de acuerdo con el conteo preliminar de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En lo que va de 2025, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) acumula más de quince mil (15,000) víctimas de enero a septiembre.

Sinaloa registró ciento veintisiete (127) homicidios dolosos en octubre, un incremento de veinte (20) % frente a los ciento seis (106) de septiembre, con un máximo diario de once (11) víctimas el 22 de octubre.

En el ranking mensual por entidad, los mayores totales correspondieron a Guanajuato (147), Sinaloa (127), Chihuahua (120), Estado de México (120) y Michoacán (101), según el reporte diario de víctimas de la SSPC alimentado por fiscalías estatales.

En Michoacán se contabilizó el asesinato del empresario Bernardo Bravo Manríquez, hecho que motivó la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y del titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, para revisar la estrategia en Tierra Caliente.

El promedio nacional de cincuenta (50) homicidios diarios mantiene presión sobre corredores urbanos y carreteros donde se concentran disputas criminales y extorsión a actividades productivas (como citricultores en Michoacán). En Sinaloa, el alza mensual implica mayor carga operativa para fuerzas estatales y federales en zonas urbanas de Culiacán y municipios con eventos de alto impacto.

Autoridades federales y estatales reportaron despliegues focalizados y mesas de coordinación; en Michoacán se anunciaron ajustes operativos contra cobros ilegales a productores. La SSPC seguirá actualizando el reporte diario mientras el SESNSP valide y consolide las cifras oficiales mensuales.