Entre las víctimas hay dos mujeres, incluido un feminicidio en la capital del estado, y varios hombres asesinados en ataques armados y hallazgos en carreteras.

La violencia volvió a intensificarse en Sinaloa este fin de semana, con ocho personas asesinadas en diferentes municipios, entre ellas dos mujeres y varios hombres víctimas de ataques armados y homicidios en carreteras.

En la comunidad de Cofradía de la Loma, Navolato, Francisca 'N', de 39 años, y su pareja fueron asesinados dentro de su vivienda por hombres armados que dispararon en múltiples ocasiones.

En un nuevo feminicidio, el cuerpo de una mujer joven fue localizado en una zona enmontada de la colonia San Isidro, en la capital del estado, con impactos de bala y huellas de tortura. La víctima no portaba identificación.

Hombres asesinados en ataques armados

En la colonia Buenos Aires, Fidel 'N', de 30 años, murió en el lugar tras un ataque a balazos, mientras que Rogelio Esteban 'N', de 28 años, falleció en un hospital.

En la colonia Francisco Alarcón Fragozo, Natividad 'N' fue asesinado cuando se dirigía a un abarrote; sus agresores huyeron del sitio.

Hallazgos en carreteras y otros municipios

La Fiscalía General del Estado reportó que en la carretera México-Nogales, tramo Mazatlán-Culiacán, San Ignacio, fue hallado el cuerpo de un hombre con impactos de bala.

En la misma vía, cerca de la desviación a un puente, municipio del Rosario, otro hombre fue localizado envuelto en una lona.

Finalmente, en el fraccionamiento Infonavit Playas, Mazatlán, un hombre fue asesinado mientras conducía un vehículo compacto; presuntamente su agresor viajaba en motocicleta.

Las autoridades mantienen investigaciones en curso para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en los distintos homicidios y ataques armados.