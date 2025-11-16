El hecho, donde las víctimas fueron atacadas con arma blanca, se reportó a autoridades y cuerpos de auxilio a las 3:00 horas, en un domicilio ubicado en la calle San Miguel, entre San Jorge y San Felipe.

El reporte de una riña familiar movilizó a policías municipales hasta un sector de la Colonia Villas de San Sebastián, quienes al llegar al sitio hallaron a tres personas sin vida, en Guadalupe.

El hecho, donde las víctimas fueron atacadas con arma blanca, se reportó a autoridades y cuerpos de auxilio a las 3:00 horas, en un domicilio ubicado en la calle San Miguel, entre San Jorge y San Felipe.

Dentro de los primeros datos aportados por las autoridades, se dijo que los ahora occisos son una pareja y su hija.

Las víctimas fueron identificadas en forma extraoficial como Estela, de 54 años, Ricardo, de 58, y Tania Abigail, de 29.

Aunque la autoridad confirmó que el hecho de el triple crimen fue el resultado de una discusión y riña familiar, no mencionó si había alguna otra persona participante o detenida por esos hechos.