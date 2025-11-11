Cuatro personas fueron hospitalizadas tras inhalar monóxido de carbono en una tienda Waldo’s del centro de Veracruz.

A solo diez días del incendio que cobró la vida de 24 personas en una tienda Waldo's de Hermosillo, un nuevo incidente en otra sucursal de la cadena volvió a generar alarma, esta vez en la zona de mercados del centro histórico de Veracruz, donde cuatro personas resultaron intoxicadas con monóxido de carbono.

Emergencia en el centro de Veracruz

El hecho ocurrió la tarde de este martes 11 de noviembre en el establecimiento ubicado sobre la calle Juan Soto, entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, cuando clientes y empleados comenzaron a manifestar mareos, dolor de cabeza y malestar general.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Veracruz, de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio tras recibir reportes de personas desmayadas dentro del local.

Las cuatro personas afectadas fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado si se trataba de clientes o empleados de la tienda.

Fuga por un generador de energía

De acuerdo con el subcomandante de Bomberos, Orvil Sandiel, el accidente fue provocado por el mal funcionamiento de una planta generadora de energía eléctrica instalada dentro del inmueble, la cual fue encendida luego de que se registrara un corte de luz en la zona.

El generador, que funciona con gasolina, no contaba con ventilación adecuada, por lo que los gases liberados se filtraron por los ductos del sistema de aire acondicionado y comenzaron a circular dentro de la tienda.

El monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro altamente tóxico, habría sido el causante de la intoxicación de las personas que se encontraban en el local.

Tienda cerrada por seguridad

Las autoridades ordenaron el desalojo y cierre temporal del establecimiento, mientras personal de bomberos y Protección Civil realizó trabajos de ventilación y monitoreo del aire. La tienda permanecerá cerrada hasta que se confirme que las concentraciones del gas fueron completamente disipadas y no existe riesgo para el público.

El incidente ocurre en un momento de alta sensibilidad pública, luego de que el 1 de noviembre pasado un incendio en una sucursal de Waldo's en Hermosillo, Sonora, dejó 24 personas fallecidas, generando cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la cadena en distintas partes del país.