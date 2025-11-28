Las víctimas fueron encontradas sin vida por bomberos tras el reporte de olor a gas en la Unidad Fovissste San Lorenzo.

Tres personas, entre ellas una niña de 4 años, murieron este viernes dentro de un departamento de la Unidad Fovissste San Lorenzo Primera Fase, en Iztapalapa, donde las autoridades investigan una posible intoxicación por gas.

Los servicios de emergencia recibieron el reporte alrededor de las 17:00 horas, luego de que vecinos alertaron sobre un fuerte olor a gas en el edificio 3E-11. Bomberos de la Ciudad de México forzaron la puerta del departamento y encontraron a las víctimas inconscientes. Minutos después se confirmó que ya no contaban con signos vitales.

Entre las personas fallecidas están las hermanas Kati, de 4 años, y Aitana, de 22, así como un hombre de 25 años cuya relación con ellas aún no ha sido precisada.

La madre de la menor llegó al lugar mientras los equipos de emergencia realizaban la revisión del inmueble. Al confirmarse los decesos, rompió en gritos, por lo que personal de Protección Civil y policías intentaron contener la escena hasta la llegada de peritos.

Según reportes preliminares, las víctimas habrían estado expuestas durante varias horas a una acumulación de gas en el departamento. Aún no se determina si la filtración provino de una instalación doméstica o de un aparato de gas LP.

Bomberos cerraron las conexiones del inmueble y realizaron una inspección para descartar riesgos en departamentos vecinos. El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron las primeras diligencias.

Las autoridades recordaron que este no es un caso aislado. El pasado 12 de noviembre, también en Iztapalapa, dos personas murieron por inhalación de gas dentro de una unidad habitacional en la colonia San Miguel, incidente que dejó además tres sobrevivientes.

La Fiscalía capitalina determinará mediante dictámenes periciales la causa precisa de la muerte de las tres personas fallecidas este viernes.