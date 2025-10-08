Según estimados, la renta avión privado costó más de 250 mil pesos para su gira en Coahuila

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, generó nuevamente controversia tras revelarse que rentó un avión privado modelo Socata TBM 850 para realizar una gira de asambleas informativas en Coahuila, visitando las ciudades de Torreón, Piedras Negras y Ciudad Acuña.

De acuerdo con una investigación del diario Reforma, la renta de la aeronave tuvo un costo estimado de 14 mil dólares, es decir, más de 257 mil pesos al tipo de cambio actual, considerando seis horas de vuelo y una pernocta.

La tarifa habitual de este tipo de aeronaves ronda los 2 mil dólares por hora de vuelo, equivalentes a unos 36 mil pesos. Para ponerlo en contexto, el legislador percibe un salario mensual bruto de 131 mil pesos como senador.

Noroña realizó el viaje acompañado de Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadiana.

Ruta del viaje

Viernes: Toluca → Torreón

Sábado: Torreón → Piedras Negras → Ciudad Acuña (por tierra) → regreso a Toluca

“No hay nada incorrecto”: la defensa de Noroña

Ante la polémica, Fernández Noroña respondió que no existe irregularidad alguna en el uso del avión y que incluso la presidenta ha señalado que puede recurrirse a vuelos privados si la situación lo amerita.

“La compañera Presidenta dijo claramente que cuando es necesario se podía. Me parece que cuando se requiere un vuelo privado, hay que hacerlo. No hay ninguna situación incorrecta. Es un avión bastante pequeño, cuatro plazas solamente”, afirmó el senador en entrevista en el Senado.

El morenista calificó las críticas como parte de una campaña en su contra y recordó que la “justa medianía” debe medirse con base en los ingresos de cada persona.

“Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, como le decía, es en base a tu ingreso. Lo que tú puedes pagar con tu ingreso es correcto”, expresó en una transmisión en agosto pasado.

Sheinbaum evita comentar

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el uso del avión privado por parte del senador morenista.

“¿Presidenta, sobre el vuelo de Noroña?”, preguntaron los reporteros.

“Cada quien que responda por sus (acciones)”, respondió brevemente la mandataria, evitando profundizar en el tema y dejando la aclaración en manos del propio legislador.





Acumulación de controversias

Esta no es la primera vez que Fernández Noroña enfrenta cuestionamientos por presuntas incongruencias con los principios de austeridad de la Cuarta Transformación. Entre los casos más recientes destacan:

Viaje a Francia (marzo 2025): asistió a las Conferencias Europeas de Presidentes de Parlamentos en clase business, con un costo superior a 100 mil pesos.

asistió a las Conferencias Europeas de Presidentes de Parlamentos en clase business, con un costo superior a 100 mil pesos. Compra de casa en Tepoztlán: en agosto, se le señaló por adquirir una propiedad valuada en 12 millones de pesos; aunque aclaró que la compra fue legal, ejidatarios denunciaron irregularidades en el proceso.