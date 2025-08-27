El presidente del Senado anunció en conferencia de prensa que la bancada de Morena solicitará el desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del resto de legisladores priistas que protagonizaron agresión en la Cámara alta.

Gerardo Fernández Noroña denunciará penalmente a Alejandro Moreno por lesiones, luego de que este miércoles protagonizaran una pelea al termino de la Permanente en la sede alterna del Senado.

Aquí el video completo de la pelea de Noroña vs Alito, se ve como se empujan y luego como Alito pierde el control y acaba empujando en el suelo a un empleado del Senado.



Estos tipos cobran 130 mil pesos libres de impuestos al mes para hacer esta basura pic.twitter.com/fSZS6J6mBO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 27, 2025

El presidente del Senado anunció en conferencia de prensa que la bancada de Morena solicitará el desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del resto de legisladores priistas que protagonizaron agresión en la Cámara alta.

Fernández Noroña informó que se citará de urgencia a sesión de la Comisión Permanente para abordar el episodio.

"Todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona" , dijo Noroña

El presidente de la Mesa Directiva publicó en sus redes sociales que considera "muy grave" que los medios de comunicación estén hablando de un enfrentamiento.

De acuerdo con el legislador, todos los videos acreditan una 'agresión cobarde' en su contra iniciada por el presidente del PRI.

Además, condenó que hubo una golpiza en el suelo a Emiliano González González, quien es colaborador en la Cámara alta y que, presuntamente, tras el percance presenta lesiones serias y la ruptura de su equipo.