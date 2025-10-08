Salinas Pliego explotó en redes al comentario: "Yo no apoyo a la rata miserable de Noroña"

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a generar polémica tras su gira por Coahuila, donde viajó en un avión privado de lujo desde Toluca a Torreón para asistir a un informe de actividades. Según Reforma, el costo del viaje ascendió a aproximadamente 280 mil pesos.

Al ser cuestionado por los reporteros en el Senado sobre quién cubrió los gastos, Noroña bromeó afirmando que fue el empresario Ricardo Salinas Pliego:

"Me lo pagó Salinas Pliego. Él me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte… ya te respondí", declaró con sarcasmo.





Salinas Pliego responde con dureza