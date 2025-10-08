'Salinas pagó', bromeó Noroña sobre vuelo privado; empresario se enfureció
Salinas Pliego explotó en redes al comentario: "Yo no apoyo a la rata miserable de Noroña"
El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a generar polémica tras su gira por Coahuila, donde viajó en un avión privado de lujo desde Toluca a Torreón para asistir a un informe de actividades. Según Reforma, el costo del viaje ascendió a aproximadamente 280 mil pesos.
Al ser cuestionado por los reporteros en el Senado sobre quién cubrió los gastos, Noroña bromeó afirmando que fue el empresario Ricardo Salinas Pliego:
"Me lo pagó Salinas Pliego. Él me apoya en este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte… ya te respondí", declaró con sarcasmo.
Salinas Pliego responde con dureza
La respuesta no tardó en generar repercusiones. A través de
su cuenta en X, Salinas Pliego desmintió
las declaraciones y calificó al senador como
“rata miserable”
, exigiendo disculpa pública o pruebas que respalden la acusación:
"Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de @fernandeznorona, ni mucho menos le pagaría un vuelo… Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos" El incidente se suma a la controversia que ya rodea al legislador por presunta violación al principio de austeridad republicana, uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Para su gira, Fernández Noroña rentó un avión de negocios Socata TBM 850, con un costo estimado de 2 mil dólares por hora de vuelo. El viaje incluyó seis horas de vuelo más una pernocta, sumando unos 14 mil dólares, equivalentes a poco más de 257 mil pesos. El senador viajó acompañado por Shamir Fernández, exdiputado federal, y Pilar de Aguinaga, suplente de la senadora Cecilia Guadiana. La ruta aproximada fue: Para ponerlo en perspectiva, Fernández Noroña percibe un salario mensual de 126 mil 800 pesos por su cargo como legislador. Fernández Noroña defendió el uso del avión privado, argumentando que no hay nada incorrecto si el viaje es necesario: "La compañera Presidenta dijo claramente que cuando es necesario se podía. Es un avión bastante pequeño, cuatro plazas solamente, pero no voy a caer en la insidia", dijo en el Senado. El senador también acusó al gobierno de Coahuila de filtrar ilegalmente las imágenes del vuelo y reiteró que no se utilizaron recursos públicos para cubrir los gastos.
Polémica por presunta violación a la austeridad
Defensa del senador y contexto
