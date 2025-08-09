El morenista defendió que hasta el momento no ha habido una acusación formal contra López Hernández, por lo que no tiene obligación de dejar su cargo como presidente de la Jucopo en el Senado.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aseguró que Adán Augusto López, gobernador de Tabasco entre 2019 y 2021, es víctima de golpeteo por parte de sus opositores.

En conferencia de prensa en Villahermosa, el morenista defendió que hasta el momento no ha habido una acusación formal contra López Hernández, por lo que no tiene obligación de dejar su cargo como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara alta.

"Es un golpeteo, simplemente. Cuando haya un proceso abierto contra Adán Augusto López, procederemos en consecuencia. Pero de lo contrario, es un golpeteo el asunto" , sostuvo Noroña.

Desde inicios del mes pasado, cuando se dio a conocer que Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la Administración de López Hernández, se encuentra prófugo de la justicia por posibles vínculos con el grupo delincuencial 'La Barredora', el senador se encuentra en el centro del debate público.

Durante el evento de este sábado, Noroña fue cuestionado si Adán Augusto debería separarse de la presidencia de la Jucopo para que avancen las investigaciones en su contra.