La Presidenta sostuvo que la ciudadanía, y no ella, debe evaluar el comportamiento de los representantes de la Cuarta Transformación.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que no tiene la tarea de “llamar la atención” a los integrantes de su movimiento político, al ser cuestionada sobre posibles actitudes de soberbia dentro de la Cuarta Transformación (4T).

"Si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente. Y si ya no hay pluris, pues ya no les tocará ser ni diputados, ni senadores... Bueno, sí soy mamá, pero solo de dos hijos" , expresó la mandataria durante la conferencia matutina.

Sheinbaum enfatizó que serán los ciudadanos quienes evalúen el desempeño y la conducta de los representantes públicos, no la Presidencia de la República.

"Ya que lo diga el pueblo, que lo diga la gente, siempre lo he dicho, lo defiendo y busco que mi comportamiento ante la vida y ante el pueblo de México sea humilde" , afirmó.

Reconocimiento a Delfina Gómez

La Presidenta fue cuestionada sobre si su reciente reconocimiento a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, por su humildad, representaba una crítica hacia otros miembros del movimiento. En respuesta, aclaró que la Cuarta Transformación debe mantenerse alejada de las viejas prácticas del poder.

"La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento, lo defiendo y lo sostengo", señaló.

Sheinbaum insistió en que su papel no es corregir o sancionar a gobernantes o legisladores que se aparten de los principios de la 4T, sino dejar que sea la población quien los juzgue.

“¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente”, reiteró la mandataria.