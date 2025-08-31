Ricardo Monreal Ávila explicó que no hubo condiciones porque no se reunió la mayoría calificada y que, por tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, confirmó que no hay acuerdo sobre qué legislador de la bancada panista presidirá la Cámara de Diputados durante la próxima legislatura que comienza el 1 de septiembre, por lo que la actual Mesa Directiva, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, se extendería por cinco días más.

"Hoy no creo que renovemos Mesa Directiva. Va a ser hasta los próximos días. No hemos logrado el consenso sobre esta situación. Aunque tengo confianza en que lo vamos a lograr. Pero hoy no va a ser fácil" , dijo el morenista a medios de comunicación.

Explicó que no hubo condiciones porque no se reunió la mayoría calificada y que, por tanto, queda extendida la Mesa Directiva actual por cinco días más, dentro de los cuales, dijo, tiene mucha confianza en que se logrará el acuerdo.

Monreal Ávila detalló que, con este acuerdo, se busca lograr "estabilidad política y gobernabilidad" en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el coordinador morenista, no hay crisis política porque, señaló, esto se instala hasta pasado el quinto día.

"Si no logramos en el quinto día un acuerdo de renovación institucional de la Mesa Directiva, entonces sí estaremos incurriendo en una situación que puede provocar una crisis constitucional" , alertó.

Asimismo, hizo un llamado a continuar con el diálogo y aseguró que la bancada oficialista le dio su voto de confianza : "Me han dado toda la confianza para llevar a cabo los acuerdos" , mencionó.

Este domingo, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, dio a conocer que los cuatro perfiles propuestos por su bancada para la Presidencia de la Mesa Directiva son Margarita Zavala, Kenia López Rabadán, Federico Döring y Germán Martínez.