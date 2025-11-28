El estallido ocurrió en una vivienda del municipio de Pesquería en Nuevo León, donde se almacenaba pirotecnia; los lesionados incluyen a una menor y un hombre en estado crítico.

Una explosión atribuida al almacenamiento clandestino de pirotecnia provocó la noche de este viernes un incendio y el colapso de varias viviendas en la Colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Protección Civil del Estado confirmó que en el sitio fue localizada una persona sin vida y tres lesionados, entre ellos una menor de edad y una mujer adulta. Un hombre permanece en estado crítico. Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Juárez y a la clínica 67 del IMSS.

El estallido ocurrió alrededor de las 20:40 horas en una vivienda ubicada entre Misión San Pablo y Hacienda El Campanario, en la calle Olmo Siberiano. El estruendo fue perceptible incluso en el vecino municipio de Apodaca.

Bomberos Nuevo León informó que la explosión se originó en una tienda donde presuntamente se almacenaba pirotecnia. El comandante Alejandro Zúñiga detalló que una de las viviendas quedó completamente colapsada y que varias más registran daños graves.

Estos fueron los gritos de desesperación de un niño de 12 años tras la #explosión de un #polvorín en Los Olmos en el municipio de Pesquería, #NuevoLeón. Al menos 4 viviendas se incendiaron y otras más sufrieron daños. Se reporta un muerto y 2 adultos y una niña hospitalizados: pic.twitter.com/V8DM5aMzAu — Nacho Lozano (@nacholozano) November 29, 2025

Tras las primeras labores de auxilio, los cuerpos de rescate iniciaron la búsqueda de posibles víctimas adicionales ante la magnitud de los daños.

Al sitio acudieron unidades de Protección Civil y Bomberos de Pesquería, Apodaca, Monterrey y Juárez, además de cuadrillas de Gas Natural y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El alcalde de Apodaca, César Garza, informó en un mensaje en video que personal de su municipio acudió a apoyar las labores de emergencia y que aún se trabaja para descartar la presencia de más material pirotécnico en la zona afectada.