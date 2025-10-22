El menor de seis años se encontraba en clase de Educación Física cuando la techumbre colapsó; estaba en construcción

Un lamentable accidente dejó de luto la mañana de este miércoles 22 de octubre a la comunidad escolar del ejido San Miguel, en el municipio de San Pedro, Coahuila. Un niño de tan solo seis años, identificado como Anuel, perdió la vida dentro de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, luego de que una parte de la estructura metálica de una techumbre en construcción colapsara y le cayera encima.

Clase de deporte terminó en tragedia

De acuerdo con los primeros reportes, los alumnos de primer grado se encontraban en clase de educación física cuando el pequeño se apartó del grupo y se recargó sobre uno de los pilares metálicos de una techumbre que estaba siendo instalada en la explanada de la escuela. El pesado polín, que no estaba asegurado, colapsó repentinamente y cayó sobre él, golpeándolo en la cabeza y el torso.

Docentes y compañeros intentaron desesperadamente mover la estructura, pero su peso lo impidió. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Una obra sin permisos ni supervisión

Según versiones de padres de familia y personal del plantel, la techumbre formaba parte del programa federal “La Escuela es Nuestra”, ejecutado directamente por el comité de padres sin supervisión técnica ni permisos del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

También se reportó que Protección Civil no había recibido ninguna solicitud para autorizar el inicio de la obra, y que los materiales permanecían sueltos desde hacía una semana en el patio escolar, sin acordonamiento ni señalización de seguridad.

El director del plantel, profesor Luis de Aro, declaró que había advertido sobre los riesgos de realizar actividades deportivas en la explanada mientras continuaban los trabajos:

Exigen justicia y responsabilidad

La abuela del menor, María de los Ángeles Juárez Sanguiano, exigió justicia y señaló directamente a las autoridades escolares y a los encargados de la obra por la falta de precauciones.

"No deben trabajar así. Deben poner un cordón porque son niños. Mi hijo es de primer año" , expresó entre lágrimas que la madre del menor, Eslin Cruz Juárez, estaba "destrozada" por la tragedia.

Padres de familia se reunieron afuera del plantel para exigir una investigación exhaustiva y que se castigue a los responsables por la negligencia que derivó en la muerte del menor.

Autoridades intervienen

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense de Matamoros para la necropsia de ley. La alcaldesa Brenda Cecilia Güereca Hernández y la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila, Flor Rentería, acudieron al lugar para supervisar las diligencias y atender a la familia del menor.

Las clases fueron suspendidas y los alumnos desalojados del plantel mientras se realizan las investigaciones correspondientes.