"Las maestras no se dieron cuenta", acusa madre de Agustín, quién falleció mientras jugaba en su kínder de Mazamitla, Jalisco

Agustín Cota Fuentes, un niño de dos años y 10 meses, murió tras un accidente en el Centro Educativo Mazamitla (CEM) el pasado 25 de septiembre.

La familia afirma que la tragedia ocurrió cuando el menor se atoró con un cordón de su uniforme en una resbaladilla del kínder. Aunque fue rescatado y trasladado a un hospital en Guadalajara, falleció tres días después.

“Es una negligencia muy grande que no me gustaría que otra mamá pasara por lo que yo estoy pasando… ver sufrir a tu hijo y que se muera en un lugar en el que confías” , expresó Karla Fuentes, madre de Agustín.

Lo que sucedió aquel día

Según el relato de la madre, Agustín ingresó al kínder a las 9:00 de la mañana. Casi dos horas después, recibió una llamada de la directora informándole que su hijo había dejado de respirar. Karla se encontraba trabajando en una gasolinera y corrió al plantel al ver una ambulancia llegar.

Al llegar, observó que paramédicos atendían a su hijo, quien fue trasladado a un hospital en Mazamitla y posteriormente a Guadalajara, donde estuvo intubado en el Hospital Country hasta su muerte el 28 de septiembre.

Karla explicó cómo el accidente ocurrió en la resbaladilla:

El uniforme de Agustín tenía cordones que se enredaron en el juego.

El niño permaneció más de dos minutos pataleando y manoteando antes de perder el conocimiento.

antes de perder el conocimiento. Una compañera le avisó a la maestra que Agustín “estaba dormido”, lo que retrasó la atención inmediata.

Harán marcha para pedir justicia

Padres de familia del CEM mostraron su indignación ante la tragedia, señalando que la escuela minimizó el hecho. Hoy se pretende realizar una marcha en el municipio para exigir justicia y mayor seguridad en los planteles educativos.

Algunos padres decidieron no llevar a sus hijos al kínder por miedo, mientras que otros no tuvieron opción debido al inicio del ciclo escolar.

La versión oficial

La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y, tras peritajes, determinó que la muerte de Agustín fue un accidente sin indicios de delito. Videos en análisis podrían esclarecer si existió omisión de cuidado.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Jalisco aseguró que el CEM cuenta con los permisos correspondientes y participa en la investigación.

Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la dependencia, indicó que hasta el momento no se han detectado irregularidades. Según él, l as primeras investigaciones indican que la chamarra que portaba Agustín tenía un cordón, mismo que se le atoró en la resbaladilla y provocó la asfixia.

La madre del menor agregó que, aunque fue un accidente, hubo falta de supervisión: