En su mensaje con motivo del Desfile Cívico-Militar del 16 de septiembre, la mandataria recordó la reciente reforma aprobada por el Congreso, que prohíbe y castiga cualquier intervención en territorio nacional.

Frente a las presiones de Estados Unidos (EU) para intervenir en el combate a los cárteles de la droga, la presidente Claudia Sheinbaum afirmó que México no permitirá la injerencia de ninguna potencia extranjera.

"La independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también que cada hija y cada hijo de esta tierra tienen derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad" , señaló.

"Para que no hubiese ninguna duda de la defensa de nuestra soberanía frente a cualquier deseo de injerencia extranjera, propuse al constituyente una adición al artículo 40 de nuestra Carta Magna" .

"El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que se adhesivo de su integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea por tierra, agua, mar, espacio aéreo" , leyó.

Ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, la Jefa del Ejecutivo arremetió contra los opositores que han ido al extranjero a pedir la intromisión en decisiones que solo corresponden a los mexicanos.

"Tampoco hay que olvidar que, a lo largo de nuestra historia, algunos, como ahora, han buscado apoyo en potencias extranjeras para calumniar a México y pedir injerencias. Así sucedió con los conservadores que trajeron a Maximiliano y con los traidores que impulsaron el golpe de Estado con Huerta" , soltó.

Acompañada de su gabinete legal y ampliado, advirtió que el pueblo de México no se doblega ante nadie.

"Que este día de orgullo nos recuerde que México es fuerte porque su pueblo es fuerte, que México es libre porque su pueblo no se doblega y que México será siempre soberano, mientras cada uno de nosotros siga llevando en el corazón las palabras inmortales de Guerrero: la patria es primero" , manifestó.

En su mensaje, destacó que México también mantiene un compromiso de cooperación internacional bajo el principio del respeto mutuo.