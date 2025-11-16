Álvarez afirmó que tanto él como el resto de su equipo de trabajo ya se encuentra en territorio mexicano, negando así que el detenido forme parte de su staff.

El nombre del cantante Julión Álvarez volvió a estar en medio de la polémica tras darse a conocer el arresto de uno de sus pilotos privados en Honduras.

De acuerdo con información publicada en diversos medios internacionales, el sujeto, originario de Guadalajara, fue detenido esta tarde por agentes antidrogas del Aeropuerto Internacional Toncontín (en Tegucigalpa), luego de que descubrieran una alerta internacional en su contra por "actos preparatorios para el tráfico de drogas" .

La preocupación por el cantante creció cuando se reveló que, entre los elementos que le fueron decomisados al piloto se encontraba el pasaporte de una tercera persona. Sin embargo, Julión ya reapareció en las redes sociales y a través de un breve mensaje explicó lo sucedido.

En el texto, publicado en sus historias de Instagram, Álvarez afirmó que tanto él como el resto de su equipo de trabajo ya se encuentra en territorio mexicano, negando así que el detenido formé parte de su staff.

" Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano" , escribió.

Ante la información que ha surgido, el artista chiapaneco hizo un llamado a los medios y a sus fans de no hacer caso a noticias falsas, además agradeció las muestras de cariño y preocupación que ha recibido.

Los escándalos de Julión Álvarez con las autoridades

Esta no es la primera vez que Julión se ve envuelto en problemas relacionados con el crimen organizado. En agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la lista de personas buscadas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), el cantante de regional mexicano habría servido como prestanombres de Raúl Flores Hernández, 'El Tío', señalado como operador del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Como consecuencia de los señalamientos, al intérprete de 'Te hubieras ido antes' le fue cancelada su visa, le congelaron sus cuentas y se le prohibió realizar conciertos y cualquier otra actividad en el país.

Tras años de litigio, en 2023 la OFAC retiró su nombre de la lista y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió el descongelamiento de cuentas y la recuperación de su actividad financiera. Una gran victoria para el artista.

Sin embargo, dos años más tarde, la polémica regresó a su vida, cuando se reportó que su visa había sido cancelada nuevamente, obligándolo a cancelar un show en Texas.

El escándalo volvió a alcanzarlo. En septiembre de este año, cuando su padre, César Álvarez Villalpando, fue detenido en Campeche por presunta portación ilegal de armas, además de viajar en un vehículo con reporte de robo.