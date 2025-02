Sheinbaum aseguró que su gobierno está en completa disposición a colaborar con el gobierno de Estados Unidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que haya solicitado la presencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el país para combatir al crimen organizado.

"No, colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos, eso es lo que estamos pidiendo. Imagínense que haya pedido mayor presencia de la DEA en el país. No, no, lo que hablamos fue de la coordinación" , comentó en la conferencia matutina de este jueves.

Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está en completa disposición a colaborar con el gobierno de Estados Unidos.

Evalúan coordinación México-EU

Detalló que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de La Fuente habló con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, tuvieron una conversación, para ver cómo van a ser estos grupos de coordinación.