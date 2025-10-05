Auxiliares médicos pertenecientes a la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención al lesionado, quien una vez socorrido fue trasladado a un hospital más cercano para su valoración.

Un hombre de la tercera edad fue atropellado en el fraccionamiento Los Laureles, en Navojoa, Sonora. Testigos señalaron que el responsable tras el suceso donde afectó a la víctima se dio a la fuga.

El sujeto, tras el impacto se marchó sin hacerse cargo del incidente, sin brindar auxilio alguno.

Auxiliares médicos pertenecientes a la Cruz Roja arribaron al lugar para brindar atención al lesionado, quien una vez socorrido fue trasladado a un hospital más cercano para su valoración.

Autoridades municipales, tras percatarse del acontecimiento, decidieron tomar nota de los hechos, trascendiendo a realizar investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor responsable.