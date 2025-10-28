Natalia Montaño Ruelas explicó que sus declaraciones en el show de Franco Escamilla fueron en tono de broma y lamentó la confusión que provocaron.

La funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Natalia Montaño Ruelas, reapareció este martes en redes sociales con un video en el que ofreció una disculpa pública tras la polémica generada por sus comentarios durante un show del comediante Franco Escamilla.

Franco Escamilla :

Por esta servidora pública fue a su show y dijo que no sabía qué hacía en el ayuntamiento de #PuertoVallarta.



"Bebo mucho, como y paseo".

?

"Ni se que diga mi gafete"

?

A Natalia Montaño Ruelas le pagamos 12 mil a la quincena de nuestros impuestos.

… pic.twitter.com/rX9gVycF4l — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 27, 2025

En la grabación, Montaño explicó que el espectáculo al que asistió el pasado 26 de septiembre en Tepic, Nayarit, fue un espacio de entretenimiento al que acudió junto a su madre y su hermana, y reiteró que sus declaraciones se dieron en un contexto de comedia.

"El show de Franco Escamilla es 100% comedia, es de diversión, es para distraerse, para relajarse, y yo a eso fui al show" , expresó.

La auxiliar del Ayuntamiento lamentó el tono ligero con el que respondió durante el espectáculo y reconoció que sus palabras pudieron generar confusión.

"Lamento muchísimo el tono ligero en el que respondí y la confusión que esto pudo generar" , dijo.

Te puede interesar Dr. Vagón ofrecerá servicios médicos en Hermosillo esta semana

Rechaza violencia digital

Durante su mensaje, la funcionaria aseguró que sí desempeña sus funciones dentro del Ayuntamiento, las cuales, afirmó, consisten en dar seguimiento a acuerdos del Cabildo, coordinar la agenda pública y mantener contacto con empresarios y distintos sectores del municipio.

"Tengo que estar disponible los siete días de la semana. Mi trabajo habla por mí misma" , señaló.

Montaño Ruelas también rechazó los ataques recibidos en redes sociales, pidiendo detener la violencia digital en su contra y promover la sororidad entre mujeres.

"Ninguna persona merece violencia digital. Entre mujeres debemos acompañarnos con sororidad, debemos exigirnos para mejorar, no para destruirnos" , expresó.

Te puede interesar Posibles bajas presiones por maniobras de Agua de Hermosillo al norte

"Ofrezco una disculpa sincera"

La servidora pública destacó que su intención no fue faltar al respeto a su cargo ni a la ciudadanía, y que el episodio le dejó una lección sobre la importancia de cuidar sus palabras.

"Ofrezco de todo corazón una disculpa sincera a quien pudo haberse confundido con este fragmento" , manifestó.

Montaño concluyó su mensaje reafirmando su compromiso con el servicio público y con las familias de Puerto Vallarta.

"Estoy totalmente dispuesta a atender cualquier requerimiento de transparencia y refrendo el compromiso de seguir sirviendo al municipio y a las familias vallartenses" , finalizó.

El video fue difundido en sus redes oficiales la tarde de este martes, en medio de la polémica surgida días atrás, cuando se viralizó un fragmento donde afirmaba, entre risas, que en su trabajo "solo comía, cenaba y desayunaba" .