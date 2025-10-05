El empresario chihuahuense y esposo de la gobernadora Maru Campos murió este domingo tras una batalla contra el cáncer.

El empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, falleció este domingo en la capital del estado, a los 75 años de edad.

El deceso fue confirmado por el Gobierno del Estado a través de un comunicado oficial, en el que expresó sus condolencias a la mandataria y a la familia Cruz Russek.

"Con profundo pesar, el Gobierno del Estado de Chihuahua informa el sensible fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván" , indicó la administración estatal.

El mensaje añadió que los integrantes del gabinete y el personal del Gobierno del Estado se unieron “con respeto y afecto a su pena, deseando fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida” .

De acuerdo con fuentes oficiales, Cruz Russek había sido diagnosticado con cáncer hace algunos meses, enfermedad por la que permaneció hospitalizado en el Hospital Ángeles de la ciudad de Chihuahua, donde se reportó su fallecimiento.

¿Quién fue Víctor Cruz Russek?

Contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Víctor Cruz Russek se distinguió como empresario del sector automotriz y productor ganadero, además de ser presidente del Grupo CR3, empresa con presencia destacada en la entidad.

El Gobierno del Estado destacó su “liderazgo, visión y compromiso con el desarrollo económico y productivo de Chihuahua” , así como su participación como consejero en instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle y la UACH.

A principios de este año trascendió que la gobernadora panista de 50 años contrajo matrimonio con el empresario, quien mantuvo una amplia trayectoria vinculada al fortalecimiento de los sectores empresarial, educativo y productivo del estado.

