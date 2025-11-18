Sheinbaum promete un Mundial “con legado y trabajo en equipo”

A 205 días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Mundial Social México 2026, una iniciativa que llevará actividades deportivas, culturales, gastronómicas y comunitarias a todo el país con el fin de dejar un legado más allá del torneo.

Un Mundial para la gente

En la conferencia matutina del martes 18, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos rumbo al Mundial, explicó que el objetivo central es “poner a la población al centro” mediante acciones que acerquen el futbol a todos los rincones del país.

Indicó que se realizarán 177 Fiestas México 2026, junto con 5 mil actividades q ue podrán consultarse en la aplicación Conoce México, además de torneos, “mundialitos” y hasta cascaritas en comunidades. “Nuestro objetivo es llevar fútbol a todo el territorio nacional, que los balones rueden más allá de las canchas”, afirmó Cuevas.

También señaló que los próximos meses serán una oportunidad para promover la activación física y mostrar la riqueza cultural del país, desde museos y zonas arqueológicas hasta la gastronomía reconocida por la UNESCO.

La presidenta Sheinbaum destacó que el Mundial Social busca dejar un legado duradero: “Lo importante es que quede un legado deportivo más allá de la competencia... que sigamos jugando futbol todas y todos”.

El programa incluye tres Récord Guinness:

La imagen humana de la camiseta de futbol más grande (febrero)

La clase de futbol más grande (marzo)

El mural de futbol más grande (mayo)

Promueven app de turismo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que la app Conoce México permitirá a los visitantes conocer más de 250 rutas turísticas. Además, se realizará el festival gastronómico México de Mis Sabores del 11 de junio al 19 de julio.

Desde Cultura, Claudia Curiel de Icaza anunció la mejora de 12 museos, 46 zonas arqueológicas, exposiciones sobre el juego de pelota y diversas ediciones de Original en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

En ciencia y tecnología, Rosaura Ruiz presentó la Copa FutboxMX, el primer torneo nacional e internacional de futbol con robots, cuya convocatoria abrirá el 28 de noviembre.

El titular de Profeco, Iván Escalante, anunció una plataforma de venta de boletos en español y pesos mexicanos, además de un sistema de recolocación para combatir la reventa. También confirmó el Plan Integral de Atención a Personas Consumidoras en 2026, con módulos en aeropuertos, centros turísticos y estadios sede.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que se trabaja en la recuperación de más de 4 mil canchas y espacios públicos, además de 10 mil 631 murales realizados junto con el IMJUVE para convertir el Mundial en “una fiesta de colores, armonía y paz”.

Torneos de fútbol para todos

El secretario de Educación, Mario Delgado, anunció la Copa Escolar Nacional de futbol 'Vive Saludable, juega feliz', que se realizará cada año a partir de 2026, con final en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su parte, la Conade y su director Rommel Pacheco realizarán 74 Mundialitos y seis copas, entre ellas la Copa Conade, Paralímpica, Barrio, Edad de Oro y la Copa de las y los trabajadores, donde participarán más de 6.2 millones de personas.

El IMSS también ampliará su oferta deportiva con:

Mundialito Femenil de Futsal

Torneo de Futbol sin correr para mayores de 50

Mundialito IMSS 21 para personas con Síndrome de Down

Street Child World Cup con jóvenes de más de 20 países

El DIF Nacional, encabezado por María del Rocío García Pérez, impulsará “Que Ruede el balón por la paz” en municipios prioritarios, con 377 escuelas de futbol, murales, pláticas y el Mundialito de los Derechos.