Circula en redes sociales video de una mujer que agrede a un joven en transporte público por presuntamente tener herpes. El caso generó reacciones por su contenido discriminatorio y desinformación médica.

Un video que muestra una agresión verbal y física a bordo del transporte público en la capital del país ha vuelto a circular en redes sociales, generando una ola de reacciones por su contenido discriminatorio y desinformación médica.

En las imágenes, una mujer insulta a un joven pasajero a quien acusa de tener herpes ocular. Durante el altercado, le grita frases como: “No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate” , al tiempo que lo rocía con agua y le exige que abandone el autobús. El joven permanece sentado, sin responder, mientras los demás pasajeros observan lo ocurrido.

La grabación, que ha sido ampliamente compartida en plataformas como TikTok, X y Facebook, fue apodada por internautas como el caso de “Lady Herpes”. Usuarios expresaron su indignación tanto por la agresión como por los mitos difundidos sobre la enfermedad.

Especialistas en salud pública han reiterado que el herpes simple, en cualquiera de sus variantes, no se transmite por el aire, ni por estar cerca de una persona con la infección. El contagio ocurre únicamente mediante contacto directo con lesiones activas en piel o mucosas, lo cual contradice las afirmaciones expresadas por la mujer en el video.

#LadyHerpes :

Por este video de una mujer que agredió a un chico en el camión, según ella porque el chico tenía herpes y no quería contagiarse.



"No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate", gritaba.

Ya había salido en otro video agrediendo a una mujer, identifiquemosla.

Aunque el clip se viralizó recientemente, se confirmó que el incidente fue grabado originalmente en 2019, y resurgió en 2024 tras ser compartido nuevamente por usuarios de redes sociales.

Entre las reacciones al video, se incluyen llamados a reforzar campañas de educación sobre salud sexual y enfermedades virales, además de comentarios que lamentan la persistencia de actitudes estigmatizantes hacia quienes padecen este tipo de condiciones médicas.



