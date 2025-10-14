Su abuelo encontró al pequeño Anderson inconsciente en el fondo de un cesto de ropa sucia.

La muerte de un niño de seis años ha conmocionado a los vecinos de la colonia Nueva Esperanza en Escobedo, luego de que presuntamente falleciera asfixiado mientras jugaba a las escondidas con sus primos.

Un juego que terminó en tragedia

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:26 horas del domingo en una vivienda de la calle China. Según los familiares que declararon ante la Policía Ministerial, el pequeño Anderson jugaba con dos primos cuando, en determinado momento, dejaron de escucharse los gritos y risas habituales de los niños.

El abuelo del menor, Juan Antonio Beltrán, de 55 años, relató que al notar el silencio se acercó a los niños y les preguntó por el juego. Ellos indicaron que ya había terminado, pero al cuestionarlos sobre el paradero de Anderson, confesaron no saber dónde estaba.

Al buscarlo, el abuelo encontró al pequeño inconsciente en el fondo de un cesto cubierto con ropa, donde aparentemente se había escondido durante el juego.

Murió accidentalmente

De inmediato, lo trasladó a una clínica cercana ubicada en la avenida Las Torres, donde los médicos realizaron maniobras de resucitación cardiopulmonar, pero Anderson no reaccionó y fue declarado muerto.

Las primeras indagatorias sugieren que la muerte del menor fue accidental, mientras intentaba ocultarse dentro del contenedor. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer con exactitud las causas del fallecimiento.