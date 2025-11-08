Alison Montaño, de 21 años, y su novio Jesús Eduardo Severiano fallecieron prensados dentro de su vehículo.

Un trágico accidente cobró la vida de Alison Montaño, recientemente coronada como Señorita Teocaltiche 2025, y de su novio Jesús Eduardo Severiano García, ambos estudiantes del Centro Universitario de los Altos (CuAltos) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El fatal percance ocurrió alrededor del mediodía del viernes, en el kilómetro 27 de la carretera Jalostotitlán–Teocaltiche, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con reportes oficiales, el automóvil Nissan March rojo en el que viajaban los jóvenes se impactó de frente contra un camión de carga blanco. La fuerza del choque provocó que ambos quedaran prensados dentro del vehículo compacto, perdiendo la vida en el lugar.

Autoridades confirman las identidades

El Ayuntamiento de Teocaltiche, encabezado por María Guadalupe López Moreno, confirmó la muerte de la joven pareja y expresó sus condolencias a través de un comunicado:

“Hoy nuestro municipio se llena de profunda tristeza ante la irreparable pérdida de Alison, nuestra querida Señorita Teocaltiche 2025.”

Los cuerpos fueron liberados por bomberos municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron para brindar apoyo y coordinar el retiro de los vehículos. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas precisas del accidente ni se ha informado de personas detenidas.

Aunque ambos vehículos quedaron fuera de la cinta asfáltica, se analiza cuál de los conductores invadió el carril contrario.

Una pareja con sueños y metas

Alison Montaño, de 21 años, cursaba la Licenciatura en Psicología en CuAltos y recientemente había sido coronada Señorita Teocaltiche 2025 para representar al municipio en actividades culturales y turísticas. Durante su evento de coronación, pronunció que sueña "con un mundo donde nadie tenga que pedir permiso para ser quién es.”

Por su parte, Jesús Eduardo estudiaba Ingeniería en Sistemas Pecuarios en la misma institución.

En la cuenta oficial de Instagram de Alison, sus seres queridos publicaron un emotivo mensaje: