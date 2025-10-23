Incendio en Monterrey cobra la vida de dos niños gemelos en la colonia Los Remates. Familiares reciben apoyo del DIF Monterrey.

Una tragedia sacudió la zona sur de Monterrey la noche de este jueves, cuando dos hermanos gemelos, de apenas cuatro años, murieron tras un incendio que consumió parte de su vivienda en la colonia Los Remates.

Las víctimas fueron identificadas como Marcelo y Rafael, quienes, según los primeros reportes, fallecieron por inhalación de humo y monóxido de carbono, aunque no se descarta que el fuego también haya sido causa directa de su muerte.

El incendio y el rescate

El siniestro fue reportado alrededor de las 19:20 horas en una casa ubicada en Privada Valle Azul número 5529, en la colonia Los Remates.

El fuego se originó en la planta alta del domicilio, donde se almacenaban artículos de plástico y otros objetos, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.

Los gemelos se encontraban en una recámara contigua a la que se incendió y no pudieron salir a tiempo. Al momento del siniestro, los padres habían salido a unas canchas de futbol para recoger a otro de sus hijos. Al regresar, encontraron la casa envuelta en llamas y no lograron rescatarlos.

Respuesta de emergencia e investigación

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Bomberos del Estado y Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar y lograron controlar el incendio en menos de media hora. Sin embargo, al ingresar al inmueble, localizaron sin vida a los dos menores.

Agentes ministeriales y personal de Fuerza Civil resguardaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del incendio, que hasta el momento permanecen bajo investigación.

De manera preliminar, trascendió que el siniestro pudo haberse originado por un cortocircuito, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Personal del DIF Monterrey acudió al lugar para brindar apoyo psicológico y acompañamiento a los familiares, mientras vecinos expresaron su consternación por la tragedia.