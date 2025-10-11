La Presidenta Claudia Sheinbaum promete apoyo total a las familias afectadas

Las lluvias generalizadas que han afectado a gran parte del país en los últimos días han dejado un saldo de 37 personas fallecidas, de acuerdo con el reporte más reciente de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Con corte a las 07:00 am horas (GMT-6) de este sábado, la dependencia detalló que los decesos se registraron en:

Hidalgo: 22 personas

22 personas Puebla: 9 personas

9 personas Veracruz: 5 personas

5 personas Querétaro: 1 persona

Las víctimas, según la CNPC, perdieron la vida a causa de inundaciones, deslaves y otros incidentes derivados de las precipitaciones intensas que han golpeado principalmente el centro y oriente del territorio nacional.

“Las autoridades locales y federales mantienen comunicación permanente con sus familias para brindarles el apoyo requerido”, informó la dependencia federal.

“A nadie dejaremos desamparado”: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó la mañana de este sábado su solidaridad con las familias afectadas por las lluvias y aseguró que el Gobierno federal brindará apoyo total a quienes han sufrido pérdidas humanas o materiales.

“A nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido” , escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

Sheinbaum informó que su equipo trabaja en coordinación con las autoridades estatales y de Protección Civil para atender las emergencias provocadas por las precipitaciones generalizadas.

Asimismo, adelantó que sostendrá una reunión virtual con el Consejo Nacional de Protección Civil y con los gobernadores de los estados afectados para evaluar los avances en las acciones de atención inmediata.

A las 12:30 pm mantendremos una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar avances en la atención a la población por las fuertes lluvias en cinco estados de la República con la gobernadora y gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2025

Coordinación de emergencia

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno de México informó que mantiene un esquema integral de atención mediante la aplicación de los planes DN-III-E (Ejército Mexicano) y Plan Marina (Secretaría de Marina), además de operativos conjuntos con autoridades estatales y municipales.

Hasta el momento, se reportan acciones coordinadas en 117 municipios de cinco entidades: Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

Las labores se concentran en el rescate de personas atrapadas, el traslado a refugios temporales y la reparación de infraestructura dañada, como caminos rurales, puentes y sistemas de agua potable.

¿Qué sigue?

Una vez superada la fase crítica de la emergencia, la presidenta anunció el inicio de censos casa por casa para determinar los apoyos directos que recibirán las familias damnificadas. Estos censos permitirán identificar daños en viviendas, infraestructura y cultivos, así como canalizar recursos y programas de reconstrucción de manera focalizada.

Sheinbaum también informó que su gobierno se mantiene en alerta preventiva ante la evolución de la tormenta tropical “Raymond” para el Pacífico, que podría impactar este sábado en Baja California Sur ya degradada a depresión tropical.

Las autoridades federales reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil, especialmente en zonas de riesgo por deslaves o desbordamientos de ríos.