El periodista Juan Ricardo Montoya Benítez, quién trabajaba para La Jornada Hidalgo, murió el martes a sus 55 años.

Juan Ricardo Montoya Benítez, corresponsal de La Jornada en Hidalgo, falleció el martes 28 de octubre a los 55 años, tras sufrir un accidente mientras documentaba los estragos provocados por las tormentas del 9 y 10 de octubre en la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, la cual quedó prácticamente inhabitable.

Accidente en Chapula

Según versiones de los habitantes, Montoya Benítez caminaba por una ladera cuando resbaló y cayó varios metros hasta quedar tendido a orillas de un río.

Los cuerpos de auxilio lo trasladaron en helicóptero a la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, donde fue declarado sin vida alrededor de las 15:15 horas debido a una fractura craneoencefálica y un paro cardiaco.

Trayectoria periodística

Nacido el 16 de mayo de 1970, Montoya Benítez se distinguió por realizar investigaciones de trascendencia social, con énfasis crítico, compromiso con la veracidad y defensa de sus fuentes. Entre sus coberturas más destacadas se encuentran:

La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, en enero de 2019, que dejó 137 muertos.

Reportajes sobre corrupción en Hidalgo, como la llamada “Estafa siniestra” de la década de 2010.

Homenajes culturales, incluyendo al dibujante Sixto Valencia, creador de Memín Pinguín, y difusión de la labor de artesanos locales.

Movilizaciones de estudiantes de la Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe.

Cobertura de incidentes de migración en Querétaro, incluyendo secuestros de migrantes deportados desde Estados Unidos.

Sus publicaciones más recientes fueron dos notas editadas el mismo 28 de octubre: una sobre la devastación en Chapula y otra sobre los migrantes que enfrentan violencia y extorsión al regresar a México.

Reconocimiento de colegas

Luis Hernández Navarro, director de Opinión de La Jornada, escribió en su cuenta de X:

“Ricardo Montoya fue durante 11 años un magnífico corresponsal de La Jornada en Hidalgo. Comprometido con su trabajo, enamorado de su profesión, falleció hoy. Mis condolencias a su madre y a sus colegas. Descanse en paz” .

Durante los primeros días de afectaciones en Hidalgo, Montoya Benítez acudió personalmente a las zonas de desastre para levantar testimonios de los damnificados, incluyendo los daños en San Pedro Ayotoxtla y los provocados por el huracán Priscila en Querétaro. Su labor constante reflejó un periodismo comprometido con la sociedad y la verdad.