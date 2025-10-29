Periodista cae de barranco mientras documentaba lluvias en Hidalgo
El periodista Juan Ricardo Montoya Benítez, quién trabajaba para La Jornada Hidalgo, murió el martes a sus 55 años.
Juan Ricardo Montoya Benítez, corresponsal de La Jornada en Hidalgo, falleció el martes 28 de octubre a los 55 años, tras sufrir un accidente mientras documentaba los estragos provocados por las tormentas del 9 y 10 de octubre en la comunidad de Chapula, municipio de Tianguistengo, la cual quedó prácticamente inhabitable.
Accidente en Chapula
Según versiones de los habitantes, Montoya Benítez caminaba por una ladera cuando resbaló y cayó varios metros hasta quedar tendido a orillas de un río.
Los cuerpos de auxilio lo trasladaron en helicóptero a la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Pachuca, donde fue declarado sin vida alrededor de las 15:15 horas debido a una fractura craneoencefálica y un paro cardiaco.
Trayectoria periodística
Nacido el 16 de mayo de 1970, Montoya Benítez se distinguió por realizar investigaciones de trascendencia social, con énfasis crítico, compromiso con la veracidad y defensa de sus fuentes. Entre sus coberturas más destacadas se encuentran:
La explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos en Tlahuelilpan, en enero de 2019, que dejó 137 muertos.
- Reportajes sobre corrupción en Hidalgo, como la llamada “Estafa siniestra” de la década de 2010.
- Homenajes culturales, incluyendo al dibujante Sixto Valencia, creador de Memín Pinguín, y difusión de la labor de artesanos locales.
- Movilizaciones de estudiantes de la Normal Rural Luis Villarreal de El Mexe.
- Cobertura de incidentes de migración en Querétaro, incluyendo secuestros de migrantes deportados desde Estados Unidos.
Sus publicaciones más recientes fueron dos notas editadas el mismo 28 de octubre: una sobre la devastación en Chapula y otra sobre los migrantes que enfrentan violencia y extorsión al regresar a México.
Reconocimiento de colegas
Luis Hernández Navarro, director de Opinión de La Jornada, escribió en su cuenta de X:
“Ricardo Montoya fue durante 11 años un magnífico corresponsal de La Jornada en Hidalgo. Comprometido con su trabajo, enamorado de su profesión, falleció hoy. Mis condolencias a su madre y a sus colegas. Descanse en paz”.
Durante los primeros días de afectaciones en Hidalgo, Montoya Benítez acudió personalmente a las zonas de desastre para levantar testimonios de los damnificados, incluyendo los daños en San Pedro Ayotoxtla y los provocados por el huracán Priscila en Querétaro. Su labor constante reflejó un periodismo comprometido con la sociedad y la verdad.