La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó el fallecimiento de la física y astrónoma Julieta Norma Fierro Gossman este viernes 19 de septiembre. La investigadora fue una de las voces más influyentes en la divulgación científica en el país y formó parte del Instituto de Astronomía de la UNAM.

Fierro fue autora de múltiples libros de divulgación, colaboradora en medios de comunicación y profesora universitaria. Su trabajo se centró en acercar la ciencia a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, mediante proyectos educativos y actividades en museos y espacios públicos.

A lo largo de su carrera, recibió diversos reconocimientos nacionales e internacionales por su contribución a la enseñanza de la física y la astronomía.

Su labor en el ámbito académico y divulgativo la consolidó como un referente de la ciencia mexicana. Generaciones de estudiantes, investigadores y público en general la recuerdan por su capacidad de explicar de manera sencilla conceptos complejos del universo.

La UNAM expresó su reconocimiento póstumo a Julieta Fierro por su entrega a la investigación y la divulgación, subrayando que su legado permanecerá como parte esencial de la historia de la ciencia en México.



