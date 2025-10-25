El incidente ocurrió en las estaciones Unidad Deportiva y Santa Filomena, cuando el sujeto, presuntamente bajo los efectos de las drogas, se encontraba sujeto en una de las ventanas de uno de los vagones.

Un hombre perdió la vida en un trágico accidente ocurrido el pasado viernes 24 de octubre en la línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, luego de impactar en una de las estructuras del túnel.

Usuarios del transporte público captaron el desafortunado momento en que el joven es impactado y cae a las vías para luego ser arrollado por la unidad.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) confirmó el deceso de la persona mientras. Luego de los trabajos correspondientes, el servicio fue restablecido.

Las crudas imágenes se volvieron virales en las redes sociales, causando conmoción entre los internautas.