Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, murió en un accidente carretero junto con su prometida, Paulina Ibarra, la noche de este viernes.

La gobernadora María Teresa Jiménez confirmó la muerte de los jóvenes en una publicación en redes sociales en la que expresó sus condolencias al exmandatario panista, quien en 2019 fue sentenciado a dos años y nueve meses de prisión por el desvío de 13.8 millones de pesos en la compra simulada de un tomógrafo durante su administración.

"Me uno a la pena que embarga a la familia del ex Gobernador del Estado de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, por el sensible fallecimiento de su hijo, Luis Armando Reynoso López y su prometida María Paulina Ibarra" , expresó la mandataria.

De acuerdo con los reportes, el hijo del exgobernador y su prometida se accidentaron a la altura del kilómetro 85 de la autopista Aguascalientes-León, alrededor de la 19:00 horas.

Se presume que el chofer del vehículo perdió el control debido a las lluvias y salió del camino.

Mientras la pareja fue hallada muerta al interior de la unidad, el conductor fue rescatado gravemente herido y trasladado en helicóptero para recibir atención médica.

En 2021, Reynoso Femat también fue vinculado a proceso por defraudación fiscal equiparada en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014.

Por el caso de peculado, obtuvo beneficios para pagar su pena en libertad al tratarse de una condena menor a cinco años.