Alexander, agente de la PEP de 26 años, falleció después de ser herido de gravedad durante el operativo de rescate.

Alexander “N”, agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) de 26 años de edad, falleció en un hospital privado de la capital sinaloense tras haber sido rescatado por fuerzas federales y estatales luego de ser privado de la libertad por un grupo armado.

El policía, conocido como “Chuy”, formaba parte del círculo cercano de seguridad asignado a la familia del gobernador Rubén Rocha Moya, específicamente como escolta de uno de sus hijos.

El secuestro y la persecución

La privación de la libertad ocurrió la tarde del viernes en la colonia Renato Vega Amador, cuando varios hombres armados interceptaron al agente en su día de descanso y lo subieron por la fuerza a un vehículo Toyota Corolla.

El hecho fue reportado de inmediato a las líneas de emergencia, lo que activó un Código Rojo y desplegó al Grupo Interinstitucional “Todos Por Sinaloa”, conformado por Policía Estatal, Fiscalía General del Estado y Ejército Mexicano.

La unidad en la que era trasladado el policía fue localizada sobre la avenida Álvaro Obregón, en el fraccionamiento Villa Bonita, donde se produjo un enfrentamiento armado que se extendió hasta el libramiento La Costerita.

El saldo del enfrentamiento

Durante el operativo, un presunto sicario murió y tres personas más resultaron heridas, entre ellos Alexander, quien fue rescatado con vida pero con graves lesiones de arma de fuego.

Las autoridades aseguraron:

Un vehículo Toyota Corolla

Cuatro armas largas

Dos armas cortas

Chalecos con insignias falsas del Ejército Mexicano

Ponchallantas

Los tres presuntos responsables fueron detenidos e identificados como César Armando “N” y Jesús Ramón “N”, además de un tercero no confirmado oficialmente.

Pese a la atención médica recibida en el lugar y su traslado inmediato a un hospital privado, el agente murió después de más de nueve horas de agonía.

Violencia contra fuerzas de seguridad

Con el fallecimiento de Alexander, suman 38 elementos de las policías municipales, estatal y de investigación asesinados en Sinaloa durante 2025. El caso más reciente antes de este ocurrió en la sindicatura de Aguaruto, donde murió el agente estatal Josué “N”, mientras su padre y dos personas más resultaron heridas en otro ataque armado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y dar seguimiento a la privación de la libertad y homicidio del escolta.

Antecedentes: ataques contra la familia Rocha Moya

La muerte de Alexander se suma a una serie de hechos violentos que han tenido como blanco directo o indirecto a la familia del gobernador Rocha Moya:

23 de septiembre: Una camioneta donde viajaba la nieta del mandatario fue atacada en Culiacán ; el gobernador aseguró que se trató de un intento de despojo y la joven resultó ilesa.

Una camioneta donde viajaba la nieta del mandatario fue atacada en ; el gobernador aseguró que se trató de un intento de despojo y la joven resultó ilesa. Lunes pasado: Otro escolta del gobernador fue baleado en la colonia Libertad, mientras viajaba en una unidad oficial. Permanece hospitalizado.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia derivada de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, principalmente entre “Los Mayitos” y Los Chapitos, quienes mantienen enfrentamientos en Culiacán y otras regiones del estado.