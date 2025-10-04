Glafiro Santiago Tamez Hinojosa, de siete meses, falleció tras ser arrastrado por la corriente.

Diez días después de caer al agua durante las fuertes lluvias que inundaron su hogar en Monterrey, Glafiro Santiago Tamez Hinojosa, un bebé de siete meses, falleció este sábado, informó su padre a través de redes sociales.

“Mi hijo Glafiro Santiago Tamez Hinojosa ya descansa con Dios” , escribió Glafiro Jesús Tamez esta mañana a través de redes sociales.

La corriente arrastró a la familia

El pasado jueves 25 de septiembre, fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en la zona de la Colonia Bosques del Vergel. La casa de la familia Tamez Hinojosa quedó afectada cuando una barda de la colonia Catujanes, ubicada detrás de su vivienda, se derrumbó y permitió que la corriente de agua arrastrara todo a su paso.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de las 18:30 horas en la intersección de las calles Catujanes y Ciprés. La corriente debilitó la pared que delimitaba dos viviendas, provocando la inundación de la primera planta de la casa.

Glafiro Santiago se encontraba en su hogar acompañado de su madre y su hermana de tres años cuando la fuerza del agua arrastró a toda la familia varias calles. Vecinos lograron rescatar rápidamente a la madre y a la niña, mientras que el bebé permaneció desaparecido durante varias horas.

Su ubicación final sorprendió a todos: fue encontrado junto a una figura de la Virgen Inmaculada de la Concepción, lo que su padre calificó como un "milagro".

El ‘rescate milagroso’

En declaraciones a medios, Glafiro Tamez relató que la figura de la Virgen había sido un regalo de la bisabuela de su hija y que siempre la llevaba consigo. Contó que durante la inundación, la Virgen salió por una pequeña ventana de la puerta, que ni varios hombres lograron abrir, y viajó junto con la corriente hasta detenerse cerca de donde encontraron a su hijo.

“Es una historia muy impresionante... Estaba en el comedor y la virgen se salió por una ventanita que tenía la puerta y que no la pudieron abrir, ni entre un chorro de hombres, no la pudimos abrir y salió por una ventanita y viajó, viajó y viajó junto con la corriente que arrastró a mi hijo y se paró cerquita de donde encontraron a mi hijo” , contó el padre de familia.

Hospitalización

Tras ser localizado con vida, Glafiro Santiago fue trasladado a un hospital donde recibió atención especializada en cuidados intensivos. Al llegar, el bebé estaba prácticamente sin signos vitales y fue necesaria una intensa labor de reanimación.

Durante varios días permaneció en estado crítico mientras su hermana evolucionaba favorablemente, mientras la familia se mantuvo aferrada a la esperanza pedía oraciones en redes sociales.

El padre había destacado a los medios locales pequeños avances como movimientos de dedos y reflejos al bajar los sedantes, aunque su estado seguía siendo delicado.

"Eso nos da la esperanza de que Dios quiere que se quede, pero de igual manera estamos de que si Dios se lo quiere llevar, tenemos que aceptar su voluntad y confiamos en que Dios va a hacer lo que es mejor” , indicó.

A pesar de los esfuerzos médicos y la fe de la familia, el pequeño Glafiro Santiago no sobrevivió.