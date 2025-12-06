Desde las 6:00 horas comenzaron a llegar cientos de personas a las inmediaciones del Zócalo para integrarse al mitin convocado por la presidencia.

Sonora tuvo presencia este sábado 6 de diciembre en el evento por el séptimo aniversario del inicio de la llamada Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México.

El gobernador Alfonso Durazo envió a hasta la capital su apoyo al movimiento, junto a imágenes en las que se aprecia al contingente de decenas de sonorenses, entre ellos legisladores de Morena como Lorenia Valles, reunidos en la calle del Paseo de la Reforma desde temprano en la movilización.

“Sonora está presente en la celebración de los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación… acompañamos a nuestra Presidenta en este festejo de unidad entre pueblo y gobierno”, señaló. Añadió que este proceso impulsa el “renacimiento de México y su avance hacia mejores niveles de democracia, libertades y justicia”.

Así se vivió la celebración

Desde las 6:00 de la mañana comenzó la llegada de miles de personas al Zócalo para participar en la conmemoración, fueron trasladados por comités seccionales, gobiernos estatales y estructuras territoriales, con el objetivo de reunir al menos 250 mil personas.

La Presidenta Sheinbaum llegó al mitin un día después de reunirse en Washington con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un encuentro realizado en el marco del sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026. Subió al templete para dirigirse hacia la nación, tras dedicar unos minutos para saludar a los asistentes y firmar ejemplares de su libro Diario de una transición histórica. Estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete, gobernadores, legisladores federales y locales, presidentes municipales y líderes sindicales, quienes abarrotaron el área frente a Palacio Nacional.

El acto inició las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución, espacio utilizado frecuentemente por Sheinbaum y por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para informes, celebraciones y concentraciones del movimiento. Entre los asistentes está el gobernador Durazo, quién también es presidente del Consejo político de Morena.





"Hoy más que nunca, México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo" , expresó al cierre de su discurso.

Por la expectativa de gran afluencia, autoridades capitalinas reportaron cierres y reducciones de carriles en vialidades como Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y el Circuito Plaza de la Constitución, por lo que recomendaron considerar rutas alternas. Hasta el momento, se reporta saldo blanco y un desarrollo en completa calma durante la conmemoración por los 7 años de la 4T.