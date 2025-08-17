El objetivo, dijo la líder morenista, Luisa Alcalde, es estructurar al partido desde sus bases para exigir cuentas a los munícipes, gobernadores, concejales y representantes legislativos.

Tras sumar más de ocho millones de afiliados en todo el país, Morena arrancó este domingo las jornadas de organización que prevén poner orden a la militancia mediante Comités Seccionales.

El objetivo, dijo la líder morenista, Luisa Alcalde, es estructurar al partido desde sus bases para exigir cuentas a los munícipes, gobernadores, concejales y representantes legislativos; además de promover el voto, difundir los principios del instituto político e incluso repartir el periódico 'Regeneración'.

Encabezadas por un mentor, hoy ocurrieron alrededor de seis mil asambleas simultáneas en todo el país para la conformación de los órganos.

Cada domingo se espera una nueva jornada hasta alcanzar 71 mil 541 comités seccionales en enero próximo.

El partido designó a siete mil mentores para ello -entre concejales, senadores, diputados y dirigentes-, y cada uno tendrá a su cargo 10 secciones electorales.

Los Comités contarán con una mesa directiva conformada por un presidente y un secretario, que serán dirigidos políticamente por un Coordinador Operativo Territorial y un mentor; además, semestralmente deberán entregar un informe a la Secretaría de Organización del partido.