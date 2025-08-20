La Coordinación Nacional de la Unidad de las Izquierdas, encabezada por José Antonio Rueda Márquez, cuestionó la conformación de los más de 71 mil comités seccionales de Morena, al advertir riesgos de que se limiten a fines electorales y no a fortalecer la democracia participativa.

Rueda señaló que dichos comités deben ser espacios para fomentar la democracia participativa e ideológica, y no limitarse a una estructura con fines meramente electorales.

“Si esa fuera la intención, se estaría abandonando la tesis fundacional del partido-movimiento para reducir la acción política a su aspecto meramente electoral, lo cual sí implicaría una violación estatutaria y una desviación ideológica”, afirmó.

El dirigente convocó a la militancia a involucrarse en la conformación de los CSDT de manera responsable y vigilante, a fin de evitar prácticas contrarias a los principios democráticos como compra de votos o acarreos.

Rueda subrayó que la democracia participativa solo puede ejercerse desde los espacios territoriales históricos, tomando en cuenta las identidades comunitarias y las actividades productivas.

Morena inició el pasado domingo las asambleas en secciones electorales de todo el país para instalar 71 mil 541 comités seccionales, que serán la base de organización rumbo a los comicios de 2027 y 2030.

De acuerdo con lo aprobado en el Consejo Nacional de Morena, las asambleas se realizarán cada domingo a las 11:00 horas, del 17 de agosto al 25 de enero.