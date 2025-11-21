Panadería Lisboa se deslinda y aclara que ya no opera en el lugar: "Nos están llegando mensajes que hacíamos pan con perritos"

Autoridades estatales suspendieron un local con fachada de panadería que presuntamente ofrecía servicios de cremación de mascotas de manera clandestina, al sur de Monterrey. La inspección ocurrió este viernes 21 al mediodía, en un inmueble ubicado sobre la avenida Eugenio Garza Sada, en la colonia Caracol.

Local con apariencia de panadería

El reporte inicial que llevó a la investigación fue anónimo, vecinos relataron movimiento inusual en el lugar, que al exterior luce la marquesina de Panadería Lisboa.Por las mañanas casi no había actividad y que, por las noches, después de las 23:00 horas, hombres ingresaban y realizaban labores que parecían ser producción de pan, pero acompañadas de fuertes olores fétidos y a quemado.

Elementos de distintas dependencias llegaron al número 1379, entre las calles Genaro Garza García y José María Morelos. Tras una revisión al edificio de dos pisos, personal de la Secretaría de Salud colocó sellos de clausura en la entrada.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas o sanciones adicionales, pero el inmueble permanece clausurado mientras avanzan las indagatorias sobre el presunto crematorio clandestino de mascotas.

Panadería Lisboa rechaza señalamientos

Luego de que usuarios en redes sociales aseguraran que el negocio estaba implicado en la clausura, Panadería Lisboa emitió un mensaje aclarando que desde hace tres años dejaron de operar en ese inmueble.

“Queremos informar a toda nuestra comunidad que Panadería Lisboa no tiene ninguna relación con el local donde operábamos hace años en la colonia Caracol. Cualquier situación, inspección o actividad reciente que se esté llevando a cabo en ese antiguo espacio no está vinculada con nosotros” , señaló el negocio.

En otra publicación, desmintieron versiones que los acusaban de usar animales en sus productos.

“No tenemos idea de qué está sucediendo pero nos están llegando mensajes que hacíamos pan con perritos. En todas nuestras redes sociales está actualizado el domicilio. El local de colonia Caracol nos lo pidió su propietario hace 3 años” , escribieron en Facebook.

La panadería reiteró que actualmente opera en el Centro de Monterrey y continúa ofreciendo pan artesanal con procesos de larga fermentación e ingredientes naturales.