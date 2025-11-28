El personal de la tienda la había seguido de manera discreta y observó cuando introducía varias prendas en una bolsa mientras pretendía comprar.

Una mujer identificada como Daniela Sarahí, de 31 años, fue detenida la noche del jueves en una tienda Coppel del Centro de Monterrey, luego de intentar salir sin pagar más de 10 mil pesos en ropa.

De acuerdo con el reporte policial, la sospechosa se hacía pasar por clienta y recorría los pasillos como si buscara artículos para comprar. Sin embargo, empleados la observaron sacar una bolsa de la misma tienda e introducir prendas en ella.

Empleados la seguían de manera discreta

El arresto ocurrió alrededor de las 20:20 horas en la sucursal ubicada en Aramberri y Juárez, cerca del Mercado Juárez. Un trabajador de 39 años pidió apoyo a policías municipales que realizaban su recorrido de vigilancia.

"Comenzaron a seguirla de manera sigilosa, observando que en una bolsa del negocio introducía varias prendas de vestir y luego de unos minutos se dirigió a la puerta de salida sin liquidar el pago correspondiente", detalla el informe policiaco.

Al revisar lo que llevaba, los oficiales confirmaron que la mujer transportaba en la bolsa 21 blusas y 4 pantalones de diversas marcas, con un valor total de 10 mil 305 pesos, sin comprobante de compra.

Investigan si ha robado antes

Daniela Sarahí fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se investigará si está relacionada con otros robos cometidos bajo el mismo modus operandi en tiendas de la cadena Coppel.

Según autoridades municipales que participan en el Operativo Escudo, podría tratarse de la misma persona que ya había sustraído mercancía en ocasiones anteriores, aunque hasta ahora no había sido identificada.