De acuerdo con la denuncia interpuesta por sus padres, la joven salió de la Preparatoria 2 de la UANL, en la Colonia Obispado, pero no llegó a su casa, en Apodaca, y después se perdió contacto con ella.

Una adolescente fue reportada como desaparecida desde el viernes luego de salir de la Prepa 2 en la que estudia, en Monterrey.

La Agencia Estatal de Investigaciones activó un reporte de búsqueda para localizar a Ximena Michelle Calderón Domínguez, de 15 años.

Los familiares la buscaron con algunos amigos y en la escuela, pero no obtuvieron información sobre su paradero.

La última vez que la vieron, señala el reporte de búsqueda, Ximena vestía un pants gris de la marca Adidas, una sudadera del mismo color y tenis blanco.

A través de redes sociales, sus familiares también pidieron el apoyo para obtener información que los ayude a localizarla.